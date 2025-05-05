Психолог Савельева рассказала, что в Москве набирает популярность сапиодейтинг

В столице появился новый тренд — сапиодейтинг, который представляет собой формат «быстрых знакомств» с умными людьми. Формат становится популярным среди москвичей, которые устали от поверхностного общения в интернете, рассказала клинический психолог Ксения Савельева. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Как отметила специалист, сапиосексуалы выбирают партнера по интеллекту, а не по внешности. Они ценят блестящую логику, неожиданные ассоциации и умение говорить о сложном просто. Психолог отметила, что москвичи ищут партнера, способного обеспечить безопасность семьи и дать хорошее будущее детям.

Формат сапиодйтинга предполагает короткие встречи — 10 минут на человека. Участники могут отметить понравившегося собеседника галочкой или крестиком. Если пара сошлась, им дают контакты друг друга для дальнейшего общения.

Однако эксперт предупредила об «эффекте ореола», который может создать ложное впечатление о собеседнике. Чтобы построить отношения, нужно больше, чем интеллект — важна эмпатия и человечность. Поэтому Савельева посоветовала не зацикливаться на модных форматах и искать в людях главное — способность понимать и сопереживать.