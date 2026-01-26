Психолог Савельева оценила новые правила направления сотрудников к психиатрам

С 1 марта вступают в силу новые правила Минздрава, позволяющие работодателям направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование при выявлении признаков психических отклонений во время обязательных медицинских осмотров. По словам клинического психолога Ксении Савельевой, основой для нововведений служит Федеральный закон № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Об этом написало РИАМО .

Новые правила коснутся представителей профессий «повышенного риска», указанных в приказе Минздрава России от 20 мая 2022 года № 342н. Среди них педагоги, водители, полицейские и сотрудники определенных промышленных отраслей. Теперь направление к психиатру будет осуществляться только при выявлении признаков психического расстройства во время обязательных периодических осмотров.

Юрист АНО «Служба защиты прав» Артур Исаев подчеркивает: отправить работника к психиатру по своему усмотрению начальник не может — все делается только после сигнала врача. Направление от работодателя — это внутренний документ, на основании которого компания оплачивает процедуру и объясняет факт отсутствия работника в определенный день.

Сотрудник вправе отказаться от освидетельствования у психиатра, но его могут отстранить от работы, а позже и вовсе уволить. Такие действия работодателя будут законными.

Эксперты отмечают, что новые правила ориентированы на то, чтобы психиатрическое освидетельствование проходили именно те работники, у которых есть показания, выявленные в ходе обязательных медосмотров, а не все подряд. Такой подход призван сделать систему более справедливой, избегая лишних процедур и потенциальных злоупотреблений.