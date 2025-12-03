Психолог Саркисян предложила технику «трех точек» для борьбы с тревогой
Половина россиян испытывает чувство тревоги, причем у 61% беспокойство связано с ситуацией в стране и глобальном масштабе. Психолог Анна Саркисян поделилась с «Газетой.ru» рекомендациями, позволяющими перестать остро реагировать на происходящее вокруг.
Как пояснила специалист, один из методов называется техника «трех точек». Необходимо представить три зоны тела, например область колен и ладоней.
«Сосредоточьтесь сначала на одной, потом добавьте вторую, затем третью. Удерживайте внимание на всех трех одновременно, но без напряжения. Это помогает „перезагрузить“ мозг», — отметила эксперт.
Она также предложила практиковать упражнение с успокаивающим дыханием: вдох на четыре секунды, пауза на четыре, выдох на восемь секунд.