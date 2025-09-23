Психолог Сапелкина предложила взрослым искать друзей на квизах и учебных курсах

Встретить новых друзей во взрослом возрасте — задача не из легких. Социальные сети и приложения облегчают обмен лайками и комментариями, однако для настоящей дружбы необходимы время и живое общение. Психолог Варвара Сапелкина в беседе с KP.RU поделилась советами, как найти товарищей в 2025 году.

«Я бы предложила рассмотреть стратегию поиска друзей в двух форматах: онлайн и реальные знакомства. Но все это не отменяет гибридного формата дружбы», — отметила эксперт.

По ее словам, ключ к новым знакомствам — общие интересы и активности, где можно встретить единомышленников. Сапелкина рекомендовала обратить внимание на спортивные группы, командные игры и квизы, учебные курсы, волонтерские проекты и сайты знакомств.