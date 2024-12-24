Психолог Самбурской связал тренд noodle boys с мировой борьбой за гендерное равенство

В последнее время представления о мужской привлекательности претерпели значительные изменения. На смену брутальным образам в духе Хью Джекмана и Криса Эванса пришли субтильные юноши с угловатыми фигурами и острыми чертами лица. Клинический психолог Станислав Самбурской рассказал Life , как и почему сформировался этот тренд, получивший название Noodle boys («мальчики-лапша»).

По мнению специалиста, мода на худобу связана с мировой борьбой за гендерное равенство. Традиционное понимание мужественности, присущее Арнольду Шварценеггеру и Сильвестру Сталлоне, больше не востребовано в современном обществе.

«То, что вчера привлекало женщин в мужчинах, стали называть гегемонной мужественностью и, пересматривая традиционные роли, потихоньку начали нивелировать в фильмах», — объяснил Самбурской. Теперь ценятся эмоциональная доступность и уязвимость, которые свойственны субтильным юношам.

Не так давно вышли киноленты «Очень странные дела» и «Анора». В них сыграли Финн Вулфард и Марк Эйдельштейн, обладающие характерной худощавостью. Герои этих фильмов завоевывают авторитет благодаря интеллекту и эмоциональной глубине, а не мускулам. Психолог подчеркнул важность обоих типов героев — и мускулистых, напоминающих супергероев из комиксов, и умных и чувствительных. Каждый из них выполняет свою функцию, и новые тенденции в моде позволяют мужчинам развиваться в тех направлениях, где они сильны.