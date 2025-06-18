Психолог Самбурский заявил, что сегодняшний Обломов — человек, который все делает правильно, но не живет

Персонаж романа Гончарова — это не просто литературный герой, но и воплощение определенного образа жизни и мышления. В его образе можно увидеть черты, характерные для многих людей, в том числе и в наше время. Ко дню рождения Ивана Гончарова клинический психолог Станислав Самбурский рассказал Life.ru о том, какие уроки можно извлечь из образа жизни Обломова.

По словам эксперта, Обломов — умный, мечтательный и добрый человек с художественным чутьем и идеализмом. Однако его жизнь проходит в бездействии, и он постоянно находится в состоянии размышлений, не переходящих в поступки.

«Его жизнь медленно тлеет в халате, на диване, в размышлениях, сном под сном, как в многослойной вате», — отмечает Самбурский.

С точки зрения психологии, Обломов — пример инертной личности, склонной к пассивно-зависимой адаптации. Он предпочитает оставаться в зоне комфорта, избегая напряжения и ответственности.

Причины такого поведения, по мнению психолога, кроются в детстве Обломова, где он получил идеализированное воспитание, не требующее усилий и риска. В результате он вырос неспособным к волевым усилиям и испытывающим тревогу при мысли о выборе.

Психолог утверждает, что мечты Обломова о доме, любви и сельской идиллии служат обезболивающим, позволяя ему избегать реальности. Этот механизм называется ретрофлексией, когда энергия действия направляется внутрь, в воображение.

Сегодняшний Обломов, по словам психолога, — это человек, который все делает правильно, но не живет. Он может быть топ-менеджером, куратором марафона или преподавателем йоги, но внутри него — не жизнь, а гул. Это состояние характеризуется как аутентичное истощение, когда человек живет по чужим инструкциям и забыл, как ему на самом деле хочется.