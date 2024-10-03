Психолог Самбурский заявил, что мужчина может стать скуфом в браке от счастья или тоски

Мужчины, состоящие в браке, могут утрачивать интерес к своему внешнему виду и набирать вес. Это может происходить как от большого счастья, так и от эмоционального выгорания. Клиннический психолог Станислав Самбурский рассказал Life о феномене «оскуфения» — о том, как мужчины перестают следить за собой.
Эксперт отметил, что в счастливом браке мужчины часто бросают заботу о себе. Когда совместная жизнь приносит комфорт и эмоциональное счастье, они ощущают отсутствие необходимости в конкуренции за внимание со стороны женщин. Это можно объяснить теорией гомеостаза — стремлением организма поддерживать баланс. Когда мужчина достигает эмоционального равновесия, он становится менее активным физически.
Однако не только счастливые отношения могут способствовать «оскуфению». По словам Самбурского, несчастливые браки оказывают противоположное, но столь же разрушительное влияние на внешний вид. Эмоциональное напряжение, конфликты и недопонимание в семье приводят к стрессу, который многие мужчины пытаются заедать.
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