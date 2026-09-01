Психолог Самбурский заявил, что летний отпуск может усугубить кризис и обострить нерешенные проблемы в отношениях

Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал Life.ru , что начало сентября часто сопровождается обращениями к специалистам из-за проблем в отношениях. Совместный отпуск, по его мнению, становится испытанием для пар, а возвращение к работе и осенним расходам усугубляет кризис.

По словам Самбурского, отпуск выявляет проблемы, которые в обычной жизни скрыты за рабочими и бытовыми делами. На море у супругов появляется больше свободного времени, и они вынуждены проводить его вместе. Это приводит к неприятному открытию: многие пары давно не обсуждали свои мысли и желания, не строили общих планов и перестали интересоваться партнером.

Некоторые пытаются спасти брак с помощью дорогого отдыха, но это лишь временно решает проблему. После возвращения прежняя реальность с работой, детьми и бытовыми спорами остается. В сентябре добавляется финансовая нагрузка: после путешествия денег становится меньше, а расходы на школу и другие нужды растут.

Если отдых был лишь попыткой убежать от кризиса, после возвращения супругам приходится разбираться уже не с отпуском, а с проблемами в отношениях. Начало сентября может стать моментом, когда одновременно сходятся несколько факторов: заканчивается отпускная романтика, возвращается рабочая рутина, растут расходы.