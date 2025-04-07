Психолог Самбурский указал на опасность тренда «Слушаем и не осуждаем»

Тренд «Мы слушаем и не осуждаем», ставший популярным в социальных сетях, на первый взгляд кажется положительным. Он дает возможность поделиться проблемами без страха получить критику. Однако клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life предупредил о серьезной опасности, которая скрывается за этой фразой.

По словам эксперта, рассказчик, желая быть услышанными, перекладывает негативные эмоции на слушателя. Люди привыкают терпеть эмоциональную грязь и теряют способность искренне реагировать.

«Сотни тысяч людей делятся самыми жесткими, мрачными или просто неэтичными историями, прикрываясь удобной фразой „Мы не осуждаем“», — пояснил специалист.

Явление Самбурский сравнил с попыткой потушить пожар бензином — пламя станет ярче и еще разрушительнее. Кроме того, такой подход поощряет инфантильность и безответственность. Если молча принимать чужие поступки, то это не поможет человеку решить свои проблемы, отметил психолог.