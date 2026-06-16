Психолог Самбурский связал синдром упущенного лета с появлением отпускного контента в соцсетях

Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал «Москве 24» , что активное обсуждение летнего отдыха в социальных сетях может привести к синдрому упущенного лета.

Это состояние характеризуется страхом упустить интересные события и желание сделать все возможное, чтобы насладиться теплым временем года.

«Все усугубляет появление в соцсетях отпускного контента, и многие начинают сравнивать свой отдых с чужим. Причем в сознании вся информация слипается в один ком, поэтому возникает желание соревноваться», — объяснил эксперт.

По его словам, в результате отдых превращается в беготню и очередную задачу, которую непременно надо выполнить. Возникает риск еще больше устать и даже влезть в долги из-за необдуманных финансовых решений.