Психолог Самбурский связал разочарование плохой погодой с синдромом отложенной жизни

Многие люди чувствуют разочарование, когда июнь оказывается холодным и дождливым, а температура не поднимается выше +15 градусов. Они считают, что лето должно быть другим. Однако клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru объяснил, что проблема кроется не в погоде, а в нашем восприятии.

Люди, которые всю весну ждали «идеальных условий», чтобы начать жить по-настоящему, часто повторяют фразу «Ну вот, опять не лето». По словам специалиста, это проявление «синдрома отложенной жизни». Человек с таким синдромом постоянно ждет мифического «потом» и не может наслаждаться настоящим моментом.

Симптомы синдрома включают раздражение, ощущение бессмысленности происходящего, жалобы на все вокруг и внутренний запрет радоваться здесь и сейчас, если обстоятельства не идеальны.

Станислав Самбурский объясняет, что корень проблемы кроется в когнитивной ошибке планирования. Мы склонны переоценивать, насколько прекрасно все будет в будущем, например, «когда наступит лето», «когда я похудею» или «когда поменяю работу». Когда реальность не соответствует ожиданиям, возникает чувство, будто жизнь снова обманула.

Решение проблемы — не ждать «правильной» погоды или обстоятельств, а учиться жить в текущем моменте.