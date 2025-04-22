Психолог Самбурский: срывы на близких — механизмы замещенной агрессии

Наш мозг часто перенаправляет накопившуюся агрессию на самых близких нам людей. Такое поведение объясняется механизмом замещенной агрессии, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с сайтом «Газета.Ru» .

Исследования показали, что человек ищет путь наименьшего сопротивления, выплескивая негативные эмоции там, где чувствует себя наиболее защищенным.

Психолог посоветовал практиковать самоанализ, научиться распознавать истинные причины раздражения и пользоваться простыми способами снятия напряжения, такими как прогулка перед приходом домой. Важна осознанность, чтобы вовремя заметить признаки переутомления и предотвратить конфликты, отметил Самбурский.