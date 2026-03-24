Психолог Самбурский сообщил, что эмоциональное истощение среди медиков значительно превышает показатели других профессий
Уровень эмоционального истощения среди медицинских работников значительно превышает показатели других профессий. Об этом «Краснодарским известиям» сообщил психолог Станислав Самбурский.
Выгорание — это не просто усталость, а официальный медицинский синдром, связанный с хроническим стрессом на работе. По словам специалиста, пандемия COVID-19 и продолжающееся напряжение в системе здравоохранения привели к тому, что нагрузка на медиков остается экстремально высокой уже несколько лет. Ключевые признаки выгорания — эмоциональное истощение, нарастающий цинизм и снижение эффективности.
«Главная причина выгорания — не стресс сам по себе, а хронический режим, когда нужно тянуть дальше без остановки», — добавил Самбурский.
Ситуацию усугубляют размытые границы между работой и личной жизнью, удаленный формат работы, страх увольнений и давление из-за внедрения новых технологий. Эксперт подчеркивает, что привычные способы «перезагрузки» не помогают при выгорании. Чтобы восстановиться, важно сначала устранить источник перегрузки.
«Сначала нужно уменьшить нагрузку, вернуть контроль над работой и базовые вещи — сон, еду, движение и паузы», — посоветовал психолог.