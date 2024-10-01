Психолог Самбурский: родителям ребенка, ставшего жертвой избиения в школе, важно не поддаваться эмоциям

Клинический психолог Станислав Самбурский дал советы родителям, чьи дети подверглись нападению в школе. В данной ситуации важно действовать хладнокровно, отметил эксперт в беседе с « ФедералПресс ».

По его словам, необходимо сохранять спокойствие и передавать то же эмоциональное состояние ребенку.

«Если отец орет „убью“, а мама в слезах, ребенку становится еще хуже», — отметил специалист.

По его словам, следует внимательно выслушать ребенка, избегая критики и осуждения. В ходе разговора нужно установить участников избиения и место происшествия, подчеркнул психолог.