Психолог Самбурский: родителям ребенка, ставшего жертвой избиения в школе, важно не поддаваться эмоциям
Клинический психолог Станислав Самбурский дал советы родителям, чьи дети подверглись нападению в школе. В данной ситуации важно действовать хладнокровно, отметил эксперт в беседе с «ФедералПресс».
По его словам, необходимо сохранять спокойствие и передавать то же эмоциональное состояние ребенку.
«Если отец орет „убью“, а мама в слезах, ребенку становится еще хуже», — отметил специалист.
По его словам, следует внимательно выслушать ребенка, избегая критики и осуждения. В ходе разговора нужно установить участников избиения и место происшествия, подчеркнул психолог.