Психолог Самбурский: реакция на аниме-игрушки обусловлена страхом перед темой секса

Депутат Законодательного собрания Павел Крупник предложил исследовать влияние аниме-игрушек на детскую аудиторию, подчеркнув необходимость защиты молодых людей от возможного вреда. Психологи отмечают, что подобное предложение связано скорее с культурными особенностями российского общества, где тема секса остается табуированной темой для обсуждения. Клинический психолог Станислав Самбурский прокомментировал инициативу Life.ru .

«Фигурки в нижнем белье — это не про детей. Это про взрослых. Про их фантазии, уязвимости и потребность в контролируемом воображении», — отметил эксперт.

Эксперт поясняет, что подобные игрушки представляют собой так называемые «проективные объекты»: взрослые проецируют на них собственные чувства, потребности и тревоги, позволяя безопасно выражать эмоции, которые невозможно проявить открыто. Эти предметы становятся способом переживания фантазий, невозможных в реальности.

Самбурский подчеркивает, что реакция общества обусловлена страхом перед обсуждением темы сексуального воспитания детей. Многие родители испытывают тревогу, опасаясь, что дети узнают о сексе вне семейного круга, но сами избегают открытого разговора о вопросах интимной сферы.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии таких игрушек на детей, эксперт отмечает важность индивидуального подхода: многое зависит от возраста ребенка, контекста знакомства с предметом и психоэмоционального состояния. Основная угроза заключается не столько в самой игрушке, сколько в отсутствии доверительного общения родителей с детьми относительно увиденного ими содержания.