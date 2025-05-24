Психолог Самбурский рассказал, что желание воскресить умерших кумиров связано с отсутствием внутренней опоры

По словам специалиста, выбор обусловлен желанием восполнить нехватку качеств, которые присуще выбранным персонажам: свободы выражения, мудрости, понимания, уверенности.

«Психика так устроена: если в реальности нет фигуры, которая даст нам поддержку или смысл, она "воскрешает" образы. Это не про фантазии — это способ услышать себя через другого», — объяснил психолог.

Потребность общения с умершими знаменитостями отражает подсознательные стремления личности компенсировать собственные недостатки и страхи, подчеркнул Самбурский.