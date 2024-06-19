Психолог Самбурский рассказал, что повторяющиеся страшные сновидения обычно связаны с внутренними страхами

Повторяющиеся страшные сновидения, где люди видят войну, конец света или какую-то катастрофу, обычно связаны с психологическими состояниями. Об этом изданию Life рассказал психолог Станислав Самбурский.

Как пояснил эксперт, основой таких кошмаров является отражение внутренних страхов. Такие сны часто приходят в моменты перемен, когда человек много думает о новой жизни.

«Мозг не успевает „переключиться на ночной режим“, и человек продолжает переваривать катастрофические варианты развития своей ситуации», — сказал психолог.

Например, сон о смерти не является предвестником кончины, но в подсознании символизирует окончание определенного периода в жизни. В период глубокой трансформации такой сон может подготавливать человека к переходу к новому «я».

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