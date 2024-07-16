Психолог Самбурский рассказал, что невкусная еда может привести к депрессии

Сегодня, 16 июля, отмечается День вкусной еды. О том, как она может спасти человека от депрессии, LIFE рассказал психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.

Он объяснил, что еда — это не только способ подзарядки организма. Помимо этой функции, она также значительно влияет и на эмоциональный фон человека.

«Выбрав ультраполезное, но невкусное питание, человек обрекает себя на снижение эмоционального удовольствия от приема пищи», — объяснил психолог.

Он добавил, что длительное питание невкусной едой может даже вызвать депрессию. Потому что в жизни не так часто случаются события, которые дают повод очень сильно радоваться или гордиться. Вкусная же еда восполняет недостаток положительных эмоций. Самбурский подчеркнул, что речь идет не о том, чтобы заедать стресс тортом или шоколадом. Вкусная еда вполне может отвечать требованиям полезного питания.