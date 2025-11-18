Психолог Самбурский рассказал, что молодые люди до 25 лет рискуют столкнуться с инфляцией образа жизни

Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал «Москве 24» , что в ситуации инфляции образа жизни могут оказаться представители всех категорий населения, однако наибольший риск — у молодых людей до 25 лет и людей в состоянии стресса.

Согласно исследованию, расходы россиян начинают опережать доходы, как только заработок пересекает порог в 50 тысяч рублей. Это и есть инфляция образа жизни.

По словам психолога, молодые люди только формируют свою идентичность и часто делают это через внешние атрибуты. Люди в нестабильном эмоциональном состоянии совершают импульсивные покупки на фоне стресса. А те, кто постоянно сравнивает себя с другими, пытаются доказать обществу, что они не хуже остальных, также рискуют столкнуться с инфляцией образа жизни.

«Вчерашний менеджер, который, например, довольствовался бесплатным кофе в офисе, начинает общаться с людьми, которые легко тратят 400 рублей на напиток. Он начинает испытывать желание соответствовать новому кругу, даже если их зарплаты в три раза выше», — пояснил специалист.

Самбурский предупредил, что такое поведение чревато хроническим стрессом. Когда расходы постоянно превышают доходы, у человека возникает ощущение, что он не справляется с жизнью. Психолог порекомендовал трезво оценивать свою финансовую реальность и распределять деньги по разным картам после получения зарплаты. Сначала нужно выделить средства на обязательные платежи, затем отложить деньги на еду и одежду.