Психолог Самбурский рассказал, что человеку необходимо проводить наедине с собой 20 минут в день

Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал «Москве 24» , что каждый день человеку необходимо находить время для уединения.

По его мнению, достаточно всего 20 минут, чтобы восстановить психоэмоциональное состояние.

«Самый простой способ, который я придумал для себя, — это „лавкинг“. От слова „лавка“, на которую надо просто уйти в перерыве от работы и посидеть, не отвлекаясь на гаджеты и музыку в наушниках», — сообщил эксперт.

Специалист добавил, что также подойдут регулярные пробежки в одиночестве или прогулки с собакой. Главное — отказаться от гаджетов, чтобы перестать жить реакциями на чужие сообщения и почувствовать себя свободным.