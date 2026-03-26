Психолог Самбурский рассказал, что человеку необходимо проводить наедине с собой 20 минут в день
Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал «Москве 24», что каждый день человеку необходимо находить время для уединения.
По его мнению, достаточно всего 20 минут, чтобы восстановить психоэмоциональное состояние.
«Самый простой способ, который я придумал для себя, — это „лавкинг“. От слова „лавка“, на которую надо просто уйти в перерыве от работы и посидеть, не отвлекаясь на гаджеты и музыку в наушниках», — сообщил эксперт.
Специалист добавил, что также подойдут регулярные пробежки в одиночестве или прогулки с собакой. Главное — отказаться от гаджетов, чтобы перестать жить реакциями на чужие сообщения и почувствовать себя свободным.