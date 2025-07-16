Психолог Самбурский призвал разобраться в причинах лени и не винить себя за бездействие

Лень — не всегда порок. Клинический психолог Станислав Самбурский в разговоре с сайтом Life проанализировал причины лени у персонажей известных произведений и обнаружил, что за этим состоянием могут стоять разные эмоции и переживания.
Например, Незнайка откладывает дела из-за страха неудачи. Обломов страдает от выгорания, а Манилов — от отсутствия смысла в действиях. Митрофанушка боится провала, а Емеля просто не видит мотивации двигаться. Стрекоза же не умеет планировать будущее.
Психолог подчеркнул, что важно разобраться в причинах лени и не винить себя за бездействие. Возможно, за ленью скрывается усталость, тревога или другие эмоции, которые требуют внимания и понимания.
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