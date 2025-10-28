Психолог Самбурский предупредил о риске конфликта из-за участия бабушек в воспитании внуков
Клинический психолог Станислав Самбурский предупредил о риске конфликта поколений при активном участии бабушек и дедушек в воспитании внуков. Об этом сообщила «Москва 24».
По словам эксперта, для старшего поколения забота о внуках и передача опыта становятся важными аспектами жизни. Но это может вызвать ревность у родителей, которые начинают защищать свою автономию.
«Возникает протест: „Это мои дети, и я сам знаю, как их воспитывать“», — привел пример психолог.
Для разрешения ситуации Самбурский предложил старшим быть не воспитателями, а эмоциональной поддержкой для внуков.