Психолог Самбурский предупредил о риске конфликта из-за участия бабушек в воспитании внуков

Клинический психолог Станислав Самбурский предупредил о риске конфликта поколений при активном участии бабушек и дедушек в воспитании внуков. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам эксперта, для старшего поколения забота о внуках и передача опыта становятся важными аспектами жизни. Но это может вызвать ревность у родителей, которые начинают защищать свою автономию.

«Возникает протест: „Это мои дети, и я сам знаю, как их воспитывать“», — привел пример психолог.

Для разрешения ситуации Самбурский предложил старшим быть не воспитателями, а эмоциональной поддержкой для внуков.