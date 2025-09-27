Психолог Самбурский предупредил, что излишняя правильность партнера может сжигать кислород отношений

Клинический психолог Станислав Самбурский объяснил в беседе с « Газетой.ru », что ситуация, когда идеальный партнер вызывает раздражение, связана с «реактантностью» — стремлением человека сопротивляться при ощущении угрозы своей свободе.

По его словам, слишком правильная модель поведения в отношениях воспринимается как потеря искры и страсти.

«Мужчина заботливый, не спорит, поддакивает, в бытовых мелочах безупречен. Ходячий сын маминой подруги. Но на деле у девушки от него зубы сводит. Так происходит, потому что слишком много правильности сжигает кислород отношений», — отметил эксперт.

Психолог добавил, что скука также может быть причиной раздражения на «слишком хорошего» партнера. Отношениям нужна новизна, чтобы оставаться живыми.