Психолог Самбурский предупредил, что гиперопека со стороны родителей может усилить подростковый кризис

Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал «Москве 24» , что гиперопека и манипуляции со стороны родителей могут усилить подростковый кризис.

По словам эксперта, характер ребенка не становится сложным внезапно — его часто ломают ошибки во взаимодействии со взрослыми. Самая большая из них — тотальный контроль. Подростки стремятся к общению на равных, и в случае его отсутствия возникает протест: отказ учиться и выполнять требования.

«При гиперконтроле родители очень часто манипулируют, пытаясь вызвать у сына или дочери чувство вины, — отметил Самбурский. — Кажется, что это отличный способ добиться послушания, но только на коротком этапе. В перспективе это прямая дорожка, чтобы потерять близость с ребенком, который с каждым днем будет эмоционально отдаляться».

Психолог подчеркнул, что важно предоставлять подростку некоторую автономию и возможность принимать самостоятельные решения. При этом необходимо давать ощущение, что взрослый рядом и всегда готов подстраховать.

Также Самбурский предупредил о распространенной и опасной ситуации, когда родители видят в подростке не человека, а проект. Такое часто происходит, если взрослые сами не реализовались или считают, что не сделали этого. Поэтому они начинают постоянно требовать от ребенка высоких оценок, участия в олимпиадах и достижений.

Если родители заметили резкие изменения в поведении ребенка — уход от общения, нарушения сна, изменение аппетита, — важно обратиться за помощью к специалисту.