Психолог Самбурский посоветовал отказаться от просмотра фильмов ужасов при склонности к тревожности
Клинический психолог Станислав Самбурский рекомендовал людям, занимающимся умственным трудом, избегать просмотра фильмов ужасов. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам эксперта, хорроры оказывают сильное эмоциональное воздействие, после которого нервная система может оставаться в обостренном состоянии на протяжении длительного времени. У пациентов с повышенной тревожностью это может привести к бессоннице и паническим атакам.
Также эксперт отметил, что фильмы ужасов могут усилить уже существующие страхи, особенно если человек проводит ассоциации между картиной и своими опасениями. Людям умственного труда хорроры противопоказаны, поскольку у них нервная перегрузка сильнее и страхи переживаются дольше, добавила «Москва 24».