Психолог Самбурский подчеркнул, что женская дружба помогает справляться со стрессом

Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал «Москве 24» , что общение с подругами помогает женщинам решать проблемы и защищает от стресса.

По мнению эксперта, женская дружба действительно существует и может стать буфером от стресса, если в ней есть понимание, честность и откровенность.

«В том числе всегда есть возможность обсудить сложности на личном фронте или в воспитании детей. Как минимум человеку станет легче, а возможно, и придут варианты решения проблем», — отметил психолог.

Самбурский подчеркнул, что социальные связи в целом важны для счастья и долголетия. Общение с подругами позволяет женщине чувствовать себя моложе и сохранять ощущение беззаботности.

Чтобы сохранить дружеские отношения, необходима регулярная связь — встречи, звонки или переписка. Эксперт также добавил, что укреплению дружбы способствуют общие традиции, например, совместные походы в караоке или на занятия.