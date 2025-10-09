Психолог Самбурский оценил плейлист одного из роддомов Тюмени

В одном из тюменских роддомов создали плейлист для рожениц. Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru отметил особенности подборки.

Психолог предполагает, что плейлист составил мужчина. Он структурирует хаос и пытается справиться с ощущением беспомощности, собирая песни про любовь, силу и материнство.

Самбурский подчеркивает, что женщины выбирают музыку по дыханию и ритму, ориентируясь на телесные ощущения. В данном же случае представлен набор смыслов, а не ощущений.

По мнению эксперта, такой плейлист — неуклюжее проявление заботы. Мужчина не знает, как быть рядом, поэтому делает то, что может: собирает символы любви и силы.