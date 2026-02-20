Психолог Самбурский отметил, что желание постояно быть рядом с партнером может указывать на тревожный тип привязанности

Клинический психолог Станислав Самбурский сообщил «Москве 24» , что постоянное нахождение рядом с партнером может привести к потере индивидуальности.

Опрос, проведенный СМИ, показал, что 47% московских пар не готовы быть вместе круглосуточно. При этом треть респондентов призналась, что смотрит вместе с партнером сериалы, а каждая пятая пара готовит и ест дома.

По словам психолога, привычка быть рядом с партнером круглосуточно чаще всего встречается в начале отношений.

«Когда пара уже устоялась и отношения развиваются здоровым образом, необходимость быть вместе круглосуточно исчезает. У устойчивых пар есть баланс между общими делами и личным пространством», — подчеркнул Самбурский.

Он отметил, что иметь отдельный круг общения абсолютно нормально. При этом в социальной психологии описано явление, когда люди начинают жить как одна система. Чаще всего такая модель поведения связана с тревожным типом привязанности.

Психолог напомнил, что усталость от партнера и желание побыть одному — это не признак того, что его разлюбили, а психологическая гигиена. Отсутствие автономии только усиливает конфликты.

Пары, в которых у обоих есть свои интересы, более устойчивы, согласно исследованиям. Эксперт подчеркнул, что важно говорить о своих потребностях и желаниях, чтобы избежать раздражения и возможных конфликтов.