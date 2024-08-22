Психолог Самбурский объяснил, что россияне не меняют пароли из-за лени и предубеждений

Многие люди продолжают использовать один и тот же пароль, который был создан еще в студенческие годы, для доступа к электронной почте, различным программам и личным кабинетам. Почему это происходит и какие психологические механизмы лежат в основе этого поведения, объяснил Life психолог Станислав Самбурский.

По его словам, главная причина, по которой человек может пользоваться одним и тем же паролем на протяжении 15 лет, заключается в том, что люди склонны к привычкам. Желание находиться в предсказуемой и комфортной обстановке делает смену пароля непривлекательной. Люди часто придерживаются ошибочного мнения, что не представляют интереса для злоумышленников.

Существует убеждение, что «кому-то вообще нужно взламывать мой профиль в VK, я же не руководитель». Это создает иллюзию безопасности и контролируемости, и простые пароли кажутся надежными.

Кроме того, сложные пароли требуют дополнительных усилий для запоминания, что вызывает психологический дискомфорт. Мысли о необходимости их запоминания, как правило, приводят к лени, и вся тревога уходит на второй план. В то же время отсутствие знаний о том, как работают мошенники, и настрой «мне повезет» становятся отличными помощниками для кибер-преступников.