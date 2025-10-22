Психолог Самбурский назвал увлечение вязанием у зумеров способом самопрезентации

По словам специалиста, такие занятия позволяют уйти от цифрового мира и возвращают в состояние «здесь и сейчас». Это также может способствовать улучшению эмоционального здоровья.

«Для поколения Z такие практики связаны с осознанной модой и экономикой. Они готовы платить за кофе 500 рублей, но при этом ценят устойчивость — чинить, штопать и обновлять вещи, что является не признаком бедности, а осознанным выбором», — добавил эксперт.

Как пояснил Самбурский, рукоделие становится способом самопрезентации и выражения собственной уникальности. Люди находят поддержку в сообществах, формирующихся вокруг чтения бумажных книг, вышивки или вязания.