Психолог Самбурский назвал увлечение вязанием у зумеров способом самопрезентации
Клинический психолог Станислав Самбурский сообщил «Москве 24», что увлечение зумеров вязанием и другими «тихими хобби» считается частью антистрессовой практики.
По словам специалиста, такие занятия позволяют уйти от цифрового мира и возвращают в состояние «здесь и сейчас». Это также может способствовать улучшению эмоционального здоровья.
«Для поколения Z такие практики связаны с осознанной модой и экономикой. Они готовы платить за кофе 500 рублей, но при этом ценят устойчивость — чинить, штопать и обновлять вещи, что является не признаком бедности, а осознанным выбором», — добавил эксперт.
Как пояснил Самбурский, рукоделие становится способом самопрезентации и выражения собственной уникальности. Люди находят поддержку в сообществах, формирующихся вокруг чтения бумажных книг, вышивки или вязания.