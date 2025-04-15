Психолог Самбурский: лысина у мужчин зачастую воспринимается как маркер зрелости

Отсутствие волос у мужчины может стать частью его привлекательности. Лысый партнер часто ассоциируется у женщин с чувством безопасности и опорой. Об этом рассказал психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru .

По его словам, за таким образом могут стоять значимые фигуры из прошлого: отец, старший брат или киногерой. Не важно, насколько человек был реален, — важно, насколько он был значим.

«Соответственно, внимание женщины снова и снова будет цепляться за этот образ», — пояснил специалист.

Он отметил, что на бессознательном уровне отсутствие волос часто воспринимается как визуальный маркер зрелости и мужской силы. Самбурский также напомнил о связи между уровнем тестостерона и ранним облысением.