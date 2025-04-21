Психолог Самбурский: иногда мы понимаем эмодзи совершенно не так, как хотел собеседник

Современное общение часто происходит без интонации, мимики и жестов. На помощь приходят текст и эмодзи. Эти символы выражают эмоции, намерения и оттенки смысла. Однако люди трактуют их по-разному. Клинический психолог Станислав Самбурский объяснил Life.ru , почему это происходит. По его словам, мы «читаем» в эмодзи то, что уже несем внутри себя.

Один и тот же огонек может быть флиртом, дружеским подбадриванием или символом агрессии. Все зависит от нашего опыта, фона и текущего эмоционального состояния. Поэтому иногда мы понимаем эмодзи совершенно не так, как хотел собеседник.

Особенно чувствительны к смайликам люди с фрустрированной потребностью в признании. Так, вежливое «как дела?» становится «он явно в меня влюблен», а один эмодзи — подтверждением «сексуального интереса».

Психолог составил список символов, которые особенно часто вызывают разные реакции: Подмигивающее лицо — считывается как флирт или ирония. Персик и баклажан — из-за сексуальных коннотаций могут восприниматься как откровенное домогательство. Огонек — может быть комплиментом, но также воспринимается как избыточный интерес к внешности. Смайлик с поцелуем — для кого-то дружелюбный, а для другого — чрезмерно интимный. Смайлик с сердечками в глазах — часто воспринимается как знак влюбленности.