Психолог Самбурский: аудиокниги и снеки помогут семьям с детьми пережить пробку

В конце лета отдыхающие возвращаются домой, из-за чего существенно увеличиваются пробки со стороны Черного моря. Как семьям с детьми пережить долгую поездку, рассказал психолог Станислав Самбурский в беседе с Life .

Эксперт посоветовал запастись всем необходимым. Речь идет о воде, снеках, полном баке топлива и внешних зарядках для гаджетов. Для малышей стоит взять игрушки. Однако важно помнить, что шумные развлечения — источник дополнительного стресса.

Самбурский также рекомендовал заранее скачать аудиокниги. Прослушивание историй и их обсуждение помогут сделать поездку увлекательной.