Психолог Самбурский: аудиокниги и снеки помогут семьям с детьми пережить пробку

В конце лета отдыхающие возвращаются домой, из-за чего существенно увеличиваются пробки со стороны Черного моря. Как семьям с детьми пережить долгую поездку, рассказал психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.

Эксперт посоветовал запастись всем необходимым. Речь идет о воде, снеках, полном баке топлива и внешних зарядках для гаджетов. Для малышей стоит взять игрушки. Однако важно помнить, что шумные развлечения — источник дополнительного стресса.

Самбурский также рекомендовал заранее скачать аудиокниги. Прослушивание историй и их обсуждение помогут сделать поездку увлекательной.

Срочная служба доступна не всем. С какими болезнями не берут в армию?

Alexey Sukhorukov/Xinhua

Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов

Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте