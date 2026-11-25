Подростковый психолог Дарья Сальникова заявила, что мягкое воспитание детей не должно превращаться во вседозволенность. Об этом она рассказала сайту «Поясним за Тагил» .

По словам специалиста, в воспитании необходим баланс ограничений и поощрений. До семи лет у ребенка формируется произвольная регуляция — способность ждать и терпеть, поэтому родителям не следует моментально удовлетворять все его прихоти.

Сальникова подчеркнула, что с двух лет важно пресекать агрессию и подтверждать запреты последовательными поступками. Кроме того, родитель не может оставаться исключительно другом до совершеннолетия ребенка: в вопросах безопасности, жизнедеятельности и здоровья позиция взрослого должна быть твердой.