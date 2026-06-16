Психолог Сальникова сообщила, что модель брака «ради детей» перестала быть массовой в России

Многие семейные пары продолжают жить вместе «ради детей», даже когда их отношения фактически прекращаются и они становятся скорее соседями. Однако, по словам психолога Дарьи Сальниковой, такая модель сегодня уже не является массовой тенденцией в России. Об этом написало издание «СтальМедиа» .

Эксперт подчеркнула, что отношение к сохранению брака ради ребенка заметно изменилось. В прошлом подобные союзы удерживались не только детьми, но и социальными и материальными факторами — от давления общества до жилищных вопросов и совместного имущества. Даже сейчас именно недвижимость, общие обязательства и страх раздела часто становятся причиной, по которой пары откладывают расставание.

Сальникова обратила внимание на распространенный миф о «идеальной полной семье» и конфликте как однозначном вреде для ребенка. Она подчеркнула, что ключевым фактором становится не сам факт сохранения брака, а качество отношений внутри него. Если конфликты переходят в насилие, постоянные измены или психологическое давление, такая среда может быть значительно более травматичной для ребенка, чем развод родителей.

По словам психолога, дети в любом случае чувствуют напряжение между взрослыми, даже если его пытаются скрыть. Поэтому важнее не создавать иллюзию «идеальной семьи», а показывать ребенку реальную модель отношений — с конфликтами, примирениями и границами допустимого.