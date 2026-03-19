Психолог Сальникова рассказала, что чтение вслух помогает детям развивать социальные навыки

По словам эксперта, чтение вслух особенно важно в период раннего развития — с нуля до пяти лет, когда ребенок учится реагировать на мир через близких родственников и копирует их эмоции.

«В это время ребенок учится реагировать на мир через маму и других близких родственников, считывает, как они проявляют эмоции, а потом копирует», — отметила Сальникова.

Чтение вслух помогает продемонстрировать, как можно голосом и мимикой реагировать на разные ситуации. Психолог также подчеркнула, что совместное чтение формирует у ребенка понимание того, что чтение — это хорошая семейная традиция. Кроме того, это отличный повод провести время с ребенком.

Сальникова посоветовала правильно выбирать литературу для совместного чтения, учитывая возраст ребенка. Для малышей от нуля до года стоит читать потешки, а детям от года до трех лет — народные сказки с яркими образами животных. Детям с четырех до пяти-шести лет полезно читать книги, которые направлены на развитие социальных навыков и эмоционального интеллекта.

Во время чтения таких историй стоит задавать ребенку вопросы, чтобы узнать, как он сам оценивает ситуацию. Это поможет ему научиться правильно реагировать на различные обстоятельства.

Психолог также отметила, что читать вслух может быть полезно и подросткам. Это станет точкой соприкосновения и возможностью не отдалиться, как это бывает в таком возрасте.