Психолог Сальникова объяснила разницу между тревогой и страхом

Сальникова пояснила, что люди нередко путают тревогу, волнение и страх, хотя это разные психофизиологические механизмы. Страх возникает перед конкретной опасностью и помогает человеку действовать, а тревога связана с возможными событиями в будущем.

«Тревога, в отличие от страха, — это чувство совершенно бесполезное. Если страх привязан к конкретной опасности и помогает нам выжить, то тревога — это реакция на угрозу, которая существует только в нашей голове. Это страх перед тем, чего еще нет и, возможно, никогда не случится», — объяснила психолог.

При тревоге человек не может назвать точный источник опасности и постоянно прокручивает негативные сценарии. Страх мобилизует организм, тогда как тревога вызывает мышечное напряжение без возможности что-либо предпринять, передает RT.

По словам Сальниковой, длительное состояние истощает нервную систему и мешает ясно мыслить.