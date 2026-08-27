Психолог Сальникова назвала три способа снизить тревогу

Сальникова объяснила, что в момент сильной тревоги попытки успокоить себя логическими доводами часто не помогают. По ее словам, эмоциональная реакция блокирует способность рационально рассуждать.

Эксперт посоветовала намеренно переключаться на другие сильные чувства: удивление, восхищение, вовлеченность или азарт. Мозг не может одновременно удерживать две доминирующие эмоции, поэтому смена впечатлений может сбить тревожную реакцию, пишет RT.

Для этого психолог предложила посмотреть короткое видео с неожиданным сюжетом, трюками или нелепыми падениями. Также может помочь разговор с незнакомыми людьми, например на улице: внимание переключается с телесных ощущений на общение.

Еще один вариант — выбрать фильм или книгу с настроением, противоположным тревожному состоянию. Сальникова отметила, что цель этих приемов не в том, чтобы тревога исчезла навсегда, а в снижении ее пика и возвращении способности спокойно думать.