Психолог Сафронов посоветовал бороться с одиночеством общением вживую

В современном мире многие сталкиваются с ощущением изоляции, даже находясь в окружении людей. Клинический психолог и психотерапевт Роман Сафронов в беседе с Пятым каналом объяснил, почему это происходит и как с этим справиться.

По словам специалиста, люди все больше времени проводят в виртуальном пространстве и меньше — в реальном общении.

«Мы активно погружаемся в тенденцию взаимодействия все больше с виртуальным пространством. Человек все сильнее и глубже уходит в это самое виртуальное пространство и проводит там все большее количество времени», — отметил он.

Это приводит к снижению уровня дофамина и эмоциональной отзывчивости, что затрудняет эмпатию и понимание других людей, написал сайт aif.ru.

Для борьбы с одиночеством психолог рекомендует больше общаться вживую, находить общие интересы и увлечения, а также заводить ритуалы, приносящие радость. Важно открыто выражать свои эмоции и желания, чтобы восстановить связь с окружающими.