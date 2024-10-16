Психолог Рыжов: мягкие методы воспитания негативно влияют на социализацию детей

Мягкие и гуманные методы воспитания, которые все чаще используются родителями, могут привести к появлению поколения «недосоциализированных» взрослых. Об этом заявил доктор психологических наук Борис Рыжов в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, при полном отказе от наказаний дети не получают четкого представления о границах допустимого поведения. Как результат — неполноценный процесс социализации.

«Ребенок может вырасти, не понимая многих социальных норм и ограничений, что затрудняет его адаптацию к взрослой жизни», — пояснил профессор.

В будущем, добавил психолог, данная ситуация способна обернуться снижением общей производительности общества.