Психолог Рыжов: мягкие методы воспитания негативно влияют на социализацию детей

Мягкие и гуманные методы воспитания, которые все чаще используются родителями, могут привести к появлению поколения «недосоциализированных» взрослых. Об этом заявил доктор психологических наук Борис Рыжов в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, при полном отказе от наказаний дети не получают четкого представления о границах допустимого поведения. Как результат — неполноценный процесс социализации.

«Ребенок может вырасти, не понимая многих социальных норм и ограничений, что затрудняет его адаптацию к взрослой жизни», — пояснил профессор.

В будущем, добавил психолог, данная ситуация способна обернуться снижением общей производительности общества.

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