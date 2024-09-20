Психолог Рубштейн рассказала, что многие люди не могут построить отношения из-за утраты романтизма

В век глобализма человечество оказалось в ситуации, когда людей вокруг много, но при этом прибавились запросы к партнеру. Теперь каждому хочется иметь рядом вторую половину, которая имела бы достаточное количество совпадений в биографии, образе жизни, целях и ценностях. Кроме того, сейчас у людей нет необходимости жить вместе ради «выживания». Высокий уровень жизни и сервис позволяют многим оставаться одинокими всю жизнь, сообщила специалист.

Главная причина отсутствия отношений, по словам Рубштейн, кроется в отсутствии романтизма. Люди не хотят ухаживать, заботиться, отдавать, им проще думать, что все время попадаются не те, чем начать проявляться и что-то делать, пояснила психолог.