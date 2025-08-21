Психолог Роженко посоветовала парам заранее обсуждать разумность трат

Деньги нередко становятся причиной конфликтов в парах. Психолог Мария Роженко в интервью радиостанции Sputnik объяснила, почему обсуждение финансов может быть затруднительным и как правильно подойти к этой теме.

По словам эксперта, деньги нередко служат средством выражения доверия и уважения в отношениях. Однако в существующей культуре обсуждение доходов и расходов часто считается неудобным. Это приводит к тому, что пары живут с не озвученными ожиданиями.

«Когда один втайне берет займы или делает крупные покупки, второй чувствует предательство. Такие ситуации лучше предотвращать», — отметила специалист.

Как пояснила психолог, для предотвращения подобных случаев необходимо вести открытый диалог и заранее оговаривать, что каждый считает разумными тратами, а также продумать действия на случай кризиса или потери работы одним из партнеров.