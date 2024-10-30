Психолог Россина назвала плавание полезным для интеллекта видом спорта

Психолог Светлана Россина перечислила наиболее полезные для интеллектуального развития ребенка виды спорта. Так, единоборства формируют морально-волевые качества, отметила эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Она также обратила внимание на плавание. При данном упражнении развиваются координация и пространственное мышление, так как происходят поочередные движения руками и ногами. Кроме того, в бассейне дети неосознанно обучаются принятию решений и достижению целей.
По словам эксперта, положительно влияют на когнитивные функции любые командные виды спорта. Во время таких тренировок необходимо задействовать мышление, чтобы выстроить стратегию.
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