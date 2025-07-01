Психолог Рощин высказал мнение, что современное общество изменилось с точки зрения зрелости

Социальный психолог Алексей Рощин в интервью ИА НСН высказался по поводу инициативы депутата Брянской областной думы Михаила Иванова о снижении минимального брачного возраста с 18 до 16 лет. Иванов выдвинул эту идею, ссылаясь на рост числа беременностей среди несовершеннолетних и необходимость позволить молодым людям официально создавать семьи и воспитывать детей в полноценной семейной обстановке.

Рощин отметил, что современное общество существенно изменилось с точки зрения зрелости и готовности к семейной жизни. Если в XIX веке люди считались взрослыми уже с 12 лет, то сейчас возраст взросления сдвинут на более поздний период. Даже в США, по словам психолога, совершеннолетие ассоциируется с 21 годом, а многие исследователи считают, что зрелость достигается только к 25 годам или даже позже.

Предложение депутата, по мнению Рощина, противоречит реальной ситуации, когда молодые люди не готовы к самостоятельной жизни и воспитанию детей.