Сплетни на рабочем месте — это информация о личной жизни сотрудников, которая не касается их рабочих обязанностей. При этом коллектив без сплетен вызывает настороженность. Об этом ИА НСН сообщил социальный психолог Алексей Рощин.
«Сплетня — это когда люди обмениваются какими-то личными данными о своих коллегах», — подчеркнул Рощин. Такие разговоры часто вызывают неодобрение руководства и дискомфорт у сотрудников.
Психолог считает, что это не такой уж плохой процесс. Сплетни в коллективе говорят о том, что люди в ощущают себя связанными каким-то образом.
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