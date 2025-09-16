Психолог Рощин отметил, что альфа-самцы теряют популярность среди молодежи

Образ альфа-самца стремительно устаревает: молодые поколения предпочитают мужчин типа «масик» и «скуф». Причина проста — агрессия вызывает страх, а общество устало от постоянных конфликтов. Об этом рассказал социальный психолог Алексей Рощин в беседе с ИА НСН.