Психолог Рощин отметил, что альфа-самцы теряют популярность среди молодежи

Образ альфа-самца стремительно устаревает: молодые поколения предпочитают мужчин типа «масик» и «скуф». Причина проста — агрессия вызывает страх, а общество устало от постоянных конфликтов. Об этом рассказал социальный психолог Алексей Рощин в беседе с ИА НСН.
Как отметил специалист, в условиях нестабильности мужчины-доминанты воспринимаются скорее как угроза, нежели образец для подражания. Их чрезмерная активность становится обременительной, вызывая опасения о возможных негативных последствиях близкого контакта.
В результате женщины выбирают спокойных и заботливых партнеров, стремясь избежать лишнего стресса, подчеркнул Рощин.
