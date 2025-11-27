Психолог Ромашина сообщила, что комедии могут усиливать аппетит и улучшать вкус пищи

Клинический психолог и нутрициолог Ольга Ромашина рассказала, какие жанры фильмов провоцируют аппетит. Эмоциональное состояние во время приема пищи существенно влияет на восприятие вкуса, передала « Вечерняя Москва ».

Как пояснила специалист, вкус еды становится ярче, а аппетит увеличивается при просмотре комедий, когда психика не испытывает напряжения.

«Спокойный, приятный визуальный и аудиоряд, например легкая музыка, звуки природы, комедии, способствует расслаблению парасимпатической системы — „системы отдыха и пищеварения“», — пояснила эксперт.

По ее словам, в этом состоянии улучшается кровоснабжение органов пищеварения, повышается чувствительность вкусовых рецепторов, и человек легче насыщается едой.