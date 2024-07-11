Психолог Романив: синхронизация сердечных ритмов создает ощущение гармонии между людьми

Синхронизация сердечных ритмов помогает создать ощущение гармонии и близости между людьми. Об этом рассказала психолог Ольга Романив в беседе с сайтом «Узнай.ру».

По ее словам, данное свойство способствует появлению эмоциональной привязанности, благодаря чему укрепляются взаимоотношения.

«Когда наши сердца бьются в одном ритме, мы чувствуем себя более связанными», — пояснила эксперт.

Она добавила, что существуют типы поведения, повышающие привлекательность собеседника в глазах окружающих. Так, к ним относятся активное слушание и эмпатия.

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