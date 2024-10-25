Психолог Романив: регулярная уборка под любимую музыку поможет справиться с осенней хандрой

Психолог Ольга Романив назвала лучшие способы борьбы с осенней хандрой. Так, важно следить за своим питанием и исключить из рациона переработанные продукты, отметила эксперт в беседе с Life.
Она также обратила внимание на эффективность пеших прогулок. Ходьба улучшает кровообращение и способствует выработке эндорфинов — гормонов удовольствия. Специалист рекомендовала ставить ежедневную цель в 10 тысяч шагов.
По словам психолога, справиться с тоскливым настроением осенью поможет регулярная уборка, которая тоже сопровождается физической активностью. Занятие принесет еще больше пользы для эмоционального состояния, если включить на фон любимую музыку.
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