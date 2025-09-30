Психолог Романив предложила использовать метод «4-7-8» для борьбы с тревожностью

В современном мире тревога и стресс стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Быстрый ритм жизни и постоянный поток новостей могут вызвать острое реагирование организма. Психолог Ольга Романив в беседе с KP.RU поделилась тремя упражнениями, которые помогают быстро успокоиться.

Дыхание животом: медленный вдох, начиная с нижней части живота и заканчивая плечами. Выдыхать следует чуть дольше, чем вдыхать. Это помогает снизить тревожность.

Метод «4-7-8»: вдох на счет четыре, задержка дыхания на счет семь и выдох на счет восемь. Такой ритм позволяет расслабиться.

Дыхание в такт мыслям: сосредоточение на процессе вдоха и выдоха без мыслей о тревоге.

Если стресс стал постоянным спутником, психолог рекомендует обратиться к специалисту, чтобы исключить возможные медицинские причины.